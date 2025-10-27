Motorista fica em estado gravíssimo após tombar caminhão carregado com ração

Um grave acidente foi registrado na rodovia PR-549, próximo ao km 37, entre as cidades de Luiziana e o distrito de Bourbônia. O motorista de um caminhão carregado com ração perdeu o controle da direção e o veículo tombou lateralmente.

De acordo com as primeiras informações, o condutor foi ejetado da cabine com o impacto e sofreu ferimentos gravíssimos. Equipes de saúde do município de Luiziana foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos, encaminhando a vítima em estado crítico à unidade de saúde local.

Devido à gravidade, o serviço Aeromédico do SAMU também foi mobilizado e fez o transporte do paciente ao Hospital Universitário de Maringá. A vítima precisou se entubada.