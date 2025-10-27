Jovem de 22 anos morre em acidente de trânsito na rodovia PR-462
Por Clodoaldo Bonete em 27 de outubro, 2025 às 07:59
Um rapaz de 22 anos morreu vítima de um acidente automobilístico ocorrido no início da madrugada desta segunda-feira, 27, na rodovia PR-462, no trecho que liga Iretama a Roncador.
O jovem, que não teve a identificada divulgada pela Polícia Rodoviária Estadual, dirigia um veículo VW/Gol, sentido Iretama/Roncador quando envolveu-se em um acidente.
A Polícia Rodoviária não identificou o tipo de acidente, se o carro teria batido contra outro automóvel ou se o motorista perdeu o controle da direção.
O jovem foi resgatado pela ambulância do município e encaminhado para o Hospital Municipal de Roncador onde acabou não resistindo aos ferimentos. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.
