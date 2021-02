Motorista evita tragédia ao “jogar” caminhão para fora da pista

O motorista de um caminhão-tanque, usado para o transporte de óleo vegetal, precisou sair da pista para evitar bater em um veículo que segundo ele parou na pista supostamente enquanto o condutor tentava fazer uma conversão irregular.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h desta segunda-feira, na rodovia PR-158, entre Peabiru e Campo Mourão. Chovia no momento do acidente.

O motorista do caminhão, Paulo Sérgio Germano, 70 anos, disse que seguia sentido Peabiru a Campo Mourão, quando repentinamente viu um carro parar em sua frente. “Ele parou na pista e não ligou o alerta. Enquanto isso, outro carro parou também do lado e não tive outra opção a não ser tirar da pista. Se não fizesse isso teria passado por cima do carro”, disse Germano.

Ele conta que havia descarregado a carga em Marialva e retornava para Cascavel, onde mora. Ao sair da pista, o caminhão derrubou um guard rail e foi parar em um barranco, ficando com a cabine no meio do mato. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para registrar a ocorrência. Apesar do susto, ele não se feriu.