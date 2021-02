Acidente mata morador de Quinta do Sol

Um acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira, matou um rapaz de 28 anos, morador da cidade de Quinta do Sol. Segundo as informações, ele foi atropelado na rodovia PR-082, próximo ao distrito de Figueira do Oeste, em Engenheiro Beltrão.

O motorista do veículo que atropelou a vítima fugiu do local e não foi identificado, por isso as circunstâncias do acidente são desconhecidas.

O rapaz chegou a ser socorrido por uma ambulância de Engenheiro Beltrão, sendo encaminhada ao hospital Santa Casa da cidade, porém, ele não resistiu a gravidade dos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Informações: Jornal Enfoque Regional.