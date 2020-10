Motorista embriagado bate em dois carros estacionados

Após ingerir bebida alcoólica, o motorista de um VW/Fox acabou batendo em outros dois veículos estacionados. O acidente ocorreu por volta das 18h30 deste domingo, na avenida Capitão Indio Bandeira, quase esquina com a rua Brasil, em frente ao calçadão.

Os automóveis atingidos pelo Fox são um GM/Cruze e um EcoSport. Após a colisão, o motorista do Fox saiu do carro e disse que era capitão do Exército, uma forma de tentar intimidar os proprietários dos veículos danificados.

A Polícia Mitar foi acionada e então ele se apresentou como advogado, mas não comprovou nenhuma das duas profissões.

Como apresentava sinais de embriaguez, os policiais o submeteram ao teste do etilômetro e o resultado confirmou a embriaguez, com valor de 1,09 mg/l (miligramas de álcool por litro de ar expelido). O carro dele estava com imposto atrasado e foi encaminhado ao pátio do Detran.