Espaço Sou Arte lançará projeto Campo Mourão – Cidade Natal

Na noite desta quarta-feira (28/10), a Associação Sou Arte e à administração municipal farão o lançamento oficial do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal/2020”. Será durante a reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial (Acicam), que começa às 18h30min, no auditório da entidade.

O evento será realizado com a presença de público (mas com número limitado de pessoas, em razão da pandemia de Covid-19) e também será transmitido ao vivo pelo facebook da Acicam. Esta será a quarta edição do projeto que, a partir de 2017, verdadeiramente revolucionou o Natal em Campo Mourão, tornando a cidade referência nessas comemorações em âmbito estadual.

O projeto é viabilizado pela Associação Sou Arte através da captação de recursos junto a empresas por meio da Lei Federal de Incentivo a Cultura/Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania. Várias empresas já aderiram ao projeto “Campo Mourão – Cidade Natal/2020” e os preparativos para repetir o sucesso alcançado nos anos anteriores já estão em andamento.

A programação deste ano, em razão da pandemia do coronavírus, deverá apresentar muitas mudanças, dada a necessidade de se adequar as recomendações dos órgãos de saúde. No lançamento do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal/2020” deverão ser anunciadas as empresas patrocinadoras e as atrações preparadas para este ano. Mas o objetivo, uma vez mais, é movimentar a cidade e atrair visitantes com muitas atividades de cunho cultural e ambientação natalina de espaços públicos.

Antes de 2017, a programação natalina em Campo Mourão era motivo todos os anos de muitas críticas por parte da população e do comércio local. As atrações eram poucas e a decoração de praças e logradouros públicos sempre deixava a desejar. A partir do desafio lançado pela atual administração municipal, a Associação Sou Arte desenvolveu o projeto “Campo Mourão – Cidade Natal” e buscou no governo federal autorização para a captação de recursos de renúncia fiscal junto às empresas.

Nos últimos três anos (2017, 2018 e 2019), o Natal em Campo Mourão foi marcado por apresentações de espetáculos na área central e em bairros, além da realização de cortejos pela avenida Irmãos Pereira com milhares de participantes e Mostra Cultural na praça São José. Outro ponto de destaque tem sido a ambientação natalina executada no complexo formado pelas praças São José/Getúlio Vargas e imediações, bem como nas praças do Japão (jardim Tropical) e Alvorada (jardim Lar Paraná).