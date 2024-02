Motorista derruba poste com Audi ao desviar de cachorro

O motorista de um veículo Audi A5, teve um grande prejuízo na manhã desta sexta-feira, 9, ao bater o carro em um poste, na avenida Comendador Norberto Marcondes, esquina com a rua Mato Grosso, centro de Campo Mourão.

Segundo as informações, ele perdeu o controle da direção ao desviar de um cachorro que entrou repentinamente na rua. O veículo subiu o canteiro central e quebrou um poste da rede elétrica.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, mas encontrou apenas o pai do motorista. Segundo ele, o filho havia saído de casa para socorrer um amigo, quando acabou se envolvendo no acidente.

O rapaz retornou ao local em seguida e relatou a causa do acidente. O veiculo teve danos de grande monta. Uma equipe da Copel foi acionada para substituir o poste e restabelecer a energia elétrica nas imediações.