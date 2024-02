PM prende duas pessoas com cerca de 50 kg de explosivos em C. Mourão

Após receber denúncia anônima e iniciar o monitoramente da área, a Polícia Milita de Campo Mourão apreendeu, na noite de ontem, cerca de 50 quilos de explosivos, e prendeu dois homens na rua Alcides Ferreira de Andrade, no conjunto Maria Barleta.

O material é utilizado geralmente por criminosos para explosão de agências bancárias e caixas eletrônicos. Com a informação de que o material seria entregue em uma residência do bairro, uma equipe do Serviço Reservado (P2), do 11º Batalhão da Polícia Militar passou a monitorar a área.

No inicio da noite, os policiais perceberam quando um veículo GM/Monza parou em frente ao imóvel e o motorista passou a descarregar algumas bolsas suspeitas. Equipes da Rotam e RPA foram rapidamente acionadas e fizeram a abordagem.

O morador da residência, ao perceber a movimentação policial tentou fugir, pulando muros de outras residências e adentrou em uma área de mata. No entanto, como estava usando tornozeleira eletrônica, ele foi encontrado e preso.

O local foi isolado pela PM e o esquadrão antibombas, de Curitiba, foi acionado para fazer a coleta dos artefatos. No total foram apreendidos 30 bananas de dinamite, pesando cerca de 50kg, além de uma bobina de cordel detonante, de 500 metros. Todo o material foi recolhido e levado para Curitiba. O motorista do Monza, de 39 anos, e o morador, de 36, foram detidos e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.