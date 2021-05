Motorista de Celta fica ferido ao bater em caminhoneta

Um acidente ocorrido no início da noite deste sábado, deixou o motorista de um GM/Celta, ferido. Ele dirigia pela rua Brasil, sentido ao centro, quando acabou se envolvendo na colisão com uma caminhoneta Chevrolet S-10, placas Mercosul (cidade de Arapongas), que transitava em sentido contrário.

Segundo as informações, o rapaz de 21 anos, não usava cinto de segurança. Ele teria passado para a pista contrária, quando acabou batendo na caminhoneta.

Após a colisão, o Celta acabou voltando de ré e parando em cima da calçada. Com o impacto, o rapaz bateu a cabeça no parabrisa do veículo e ficou ferido.

Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao Hospital Central Hospitalar. Na caminhoneta, o motorista estava acompanhado da filha, mas nenhum dos dois se feriu. A Polícia Militar esteve no local apurando as causas do acidente para elaboração do boletim de ocorrência.