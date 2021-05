Mulher de pastor morre em acidente enquanto voltava de culto

Uma mulher de 57 anos morreu, e outras três pessoas ficaram feridas em uma colisão traseira, entre dois veículos, ocorrida ontem à noite, na BR 369, próximo a Ubiratã.

A vítima, identificada por Maria Aparecida, chegou a ser atendida pelo Samu, mas morreu ainda no local do acidente. Chovia no momento do acidente.

De acordo com as informações apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher retornava de um culto religioso, na cidade de Anahy, acompanhada do esposo, que é pastor, e de mais três pessoas, quando ocorreu a colisão.

O pastor, que era o condutor do automóvel, da marca Renault Clio, disse que reduziu a velocidade na terceira faixa, para fazer conversão à esquerda em uma estrada rural, quando teve o veiculo atingido por Jeep Compass, que seguia atrás dele. Com o impacto o veículo capotou.

Dos cinco ocupantes no carro, três deles foram hospitalizados, entre as vítimas, uma passageira gestante com lesões graves. A passageira do Jeep sofreu lesões leves.

Além de socorristas do Samu, equipe da concessionária que administra a rodovia, Polícia Militar, Defesa Civil e PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram mobilizadas para atendimentos. Os veículos foram removidos por guincho.

Com informações da PRF