Motorista de caminhão passa mal e bate em dois veículos

O motorista de um caminhão Mercedes Accelo passou mal enquanto dirigia pela rua Santa Cruz, sentido Centro/Perimetral e acabou batendo em dois automóveis que cruzou com ele. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, na rua Santa Cruz, entre as avenida Manoel Mendes de Camargo e Comendador Norberto Marcondes.

Segundo as informações, o motorista do caminhão tem problemas de saúde e acabou passando mal ao volante. Com isso, bateu primeiro em um veículo Hyundai HB20, que seguia em sentido contrário.

Após o batida, o caminhão ainda atravessou a avenida Goioerê e ainda bateu em um Renault Sandero, que também transitava em sentido contrário pela rua Santa Cruz. Pessoas que presenciaram a sequência de colisões pararam o caminhão e o motorista foi atendido pelo Samu.

Ele foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro. Os automóveis tiveram danos de grande monta, mas os motoristas não se feriram.