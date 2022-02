Contabilistas de todo o Paraná reúnem-se em Campo Mourão

Está confirmada a realização da 27ª edição dos Jogos dos Contabilistas do Paraná (Jocopar), em Campo Mourão, no próximo mês de novembro. Os organizadores estimam que a tradicional competição poliesportiva vai movimentar em torno de 700 contadores e técnicos de contabilidade, oriundos de todas as regiões do Estado.

A abertura do certame está marcada para o dia 11 de novembro e a solenidade deverá acontecer nas dependências do ginásio de esportes “Valternei de Oliveira” (no jardim Lar Paraná), com o desfile das delegações participantes, execução do Hino Nacional, juramento dos atletas e apresentações artística do Espaço Sou Arte. Caberá ao presidente da Federação dos Contabilistas do Paraná (Fecopar), Paulino José de Oliveira, declarar aberta a competição.

Os preparativos para a sediação do Jocopar/2022 encontram-se em fase bastante adiantada. Estão sendo definidas as últimas praças esportivas e outros espaços e estruturas de Campo Mourão que serão utilizadas para a disputa das diversas modalidades e categorias envolvidas na competição.

Campo Mourão foi eleito para sediar a competição em 2020, mas a pandemia de Covid-19 impossibilitou a realização do Jocopar. Em 2021 também não foi possível a realização do certame devido as restrições impostas pelos órgãos de saúde e também como forma de prevenção. Será a segunda vez que a cidade vai sediar a competição. A primeira vez foi em 1999.

Em duas edições do Jocopar, os contabilistas de Campo Mourão e região foram campeões gerais: 1998 e 1999.

JOCOPAR

Trata-se da maior competição de profissionais liberais do país e a primeira edição dos Jogos dos Contabilistas do Paraná (Jocopar) foi disputada em 1993, com a participação de 120 contabilistas. Oito anos depois, em 2001, contou com a participação de 691 contabilistas. Em 2016, bateu recorde de participantes, foram 780 contabilistas. O certame reúne delegações dos 16 sindicatos de contabilistas existentes no Paraná.

O Jocopar é uma realização da Federação dos Contabilistas do Paraná (Fecopar). Neste ano, a organização está a cargo do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam), que é presidido por Idnei Hundsdorfer.