Motorista de caminhão morre ao bater na traseira de carreta na PR-158

O motorista de um caminhão Agrale (baú), de pequeno porte, morreu no início da noite desta segunda-feira, 20, ao bater violentamente na traseira de uma carreta carregada com porcos. O acidente ocorreu na rodovia BR-158 (trecho do anel viário), próximo ao Colégio Agrícola, em Campo Mourão.

Segundo as informações, o motorista da carreta parou na rodovia, após um dos pneus estourar. Um borracheiro fazia a troca do pneu, embaixo do veículo, quando o caminhão Agrale que seguia sentido Mamborê/Campo Mourão acabou batendo na traseira da carreta.

Com a força do impacto, a cabine do Agrale entrou embaixo da traseira da carreta. O motorista, que não teve o nome divulgado, ficou preso às ferragens.

Ele foi retirado com vida do local pelos bombeiros e encaminhado pelo Samu ao hospital, mas devido a gravidade do acidente não resistiu e morreu no Pronto Socorro. Apesar do susto, o borracheiro que fazia a troca do pneu da carreta não se feriu.