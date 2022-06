Segurança é tema de reunião no Parque do Jardim Modelo

Os constantes registros de furtos e vandalismo no recém-inaugurado Parque Municipal João Teodoro de Oliveira, na antiga pedreira do Jardim Modelo, foi o assunto de uma reunião solicitada pelo prefeito Tauillo Tezelli na tarde desta segunda-feira (20). O espaço público é a principal área de lazer daquela região da cidade, onde foram investidos quase R$ 3 milhões na primeira etapa do projeto.

Além do prefeito participaram da reunião o comandante da Polícia Militar, coronel Adauto Giraldes, o delegado chefe da Polícia Civil, Nilson Rodrigues da Silva, as secretárias Shelly Nogueira (Meio Ambiente e Bem Estar Animal) e Tânia Caetano (Educação), diretoras de escolas daquela região da cidade e lideranças comunitárias.

“Infelizmente algumas pessoas não têm espírito de sociedade. É imprescindível que a população se mobilize, cuide do que é seu e denuncie esses crimes à polícia, pois o patrimônio público é de todos”, observou o comandante da PM, ao divulgar o número do telefone (whatsapp) (44) 99956-7816.

O delegado disse que a Polícia Civil lavrou mais de 20 flagrantes de furtos de fios de cobres nos últimos dias em Campo Mourão. “Isso aqui foi construído para o povo e ninguém tem o direito de vir aqui destruir. Quem agir desta forma tem que ser preso, pois tanto o furto quanto o vandalismo são crimes”, reforçou.

O prefeito Tauillo lembra que o parque foi entregue no início deste mês, mas mesmo durante a construção era alvo de marginais. “Estamos tendo um custo muito grande de manutenção. Assim como uma escola, uma creche, esse espaço é para uso da comunidade. Não é possível investirmos quase R$ 3 milhões num parque e toda a semana ter que gastar com consertos ou reposição do que é furtado”, lamenta o prefeito. Ele acrescenta que se a situação continuar fica praticamente inviável investir numa segunda etapa, na qual está prevista instalação de vários outros equipamentos de lazer e para atividades físicas no parque.

Além de solicitar o apoio da comunidade para ajudar a cuidar e fazer denúncias, ficou definido na reunião a abertura de mais dois portões nas laterais do parque para facilitar o acesso ao parque, melhorar a iluminação no entorno e a criação de uma associação de “Amigos do Parque”.