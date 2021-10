Motorista de caminhão fica gravemente ferido ao bater em carreta na PR 487

O motorista de um caminhão furgão ficou gravemente ferido ao bater violentamente na lateral de uma carreta da Coamo, na manhã desta quinta-feira. O acidente ocorreu na rodovia PR 487, entre Luiziana e Iretama

De acordo com as primeiras informações, o caminhão furgão seguia sentido Luiziana a Iretama e ao chegar em uma curva o motorista perdeu o controle, batendo na lateral da carreta da Coamo, que vinha em sentido contrário.

Com o impacto, o motorista do Furgão teve ferimentos graves. Ele foi atendido por equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e também pelo aeromédico do Samu, que o encaminhou ao hospital. A Polícia Rodoviária Estadual vai apurar a causa do acidente.