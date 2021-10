“Profissional do sexo”, mulher diz que foi assaltada por falso cliente

Uma mulher que se identificou para a Polícia Militar como profissional do sexo, denunciou ter sido assaltado ao ser contratada para um programa.

O fato ocorreu no início da noite de ontem, por volta das 19h30, no Jardim Albuquerque. A vítima relatou aos policiais que ao atender um cliente foi rendida e teve R$ 300,00 e dois celulares roubados.

O ladrão a deixou amarrada com um cadarço e se evadiu do local. Segundo ela, o criminoso estava com uma motocicleta de cor escura. Equipes da PM realizaram patrulhamento, porém não conseguiram localizá-lo.