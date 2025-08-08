Motorista de caminhão avança preferencial e provoca acidente em CM

Um grave acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (8) no cruzamento da avenida Guilherme de Paula Xavier com a rua Santos Dumont, área central de Campo Mourão.

Segundo informações apuradas no local, o condutor de um Fiat Siena, de 21 anos, seguia pela avenida Guilherme de Paula Xavier, sentido centro, quando foi atingido por um caminhão furgão que cruzou a preferencial.

Com o impacto, o automóvel rodou na pista e acabou parando sobre a calçada. Equipes do Corpo de Bombeiros foram rapidamente mobilizadas para o atendimento.

A equipe de resgate da ambulância encontrou dificuldades para acessar o interior do veículo, o que levou ao acionamento do caminhão-bomba, equipado com ferramentas de desencarceramento.

Após a realização das técnicas necessárias, o motorista foi retirado com segurança e encaminhado para atendimento médico na unidade hospitalar, onde passará por avaliações mais detalhadas. A Polícia Militar também esteve presente para controlar o tráfego e registrar a ocorrência.