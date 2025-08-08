Princípio de incêndio em clínica dentária mobiliza Corpo de Bombeiros

Um princípio de incêndio em um compressor de ar de uma clinica dentária mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (8), na avenida Goioerê, área central de Campo Mourão.

De acordo com as informações, as guarnições foram acionadas após a denúncia de que o equipamento estaria pegando fogo. Ao chegarem ao endereço, os bombeiros constataram que o princípio de incêndio já havia sido controlado.

O grande volume de fumaça gerado assustou pedestres e motoristas que passavam pela região. Apesar do susto, o dano ficou restrito ao compressor da clínica, e não deixou feridos.

Após a situação ser controlada, os bombeiros orientaram os responsáveis sobre procedimentos de segurança para evitar novos incidentes.