Motorista de Audi A5 perde controle, derruba poste, árvore e capota

O motorista de um veículo Audi 5, avaliado em cerca de R$ 330 mi, perdeu o controle da direção ao passar por um quebra-molas, na avenida João Bento, derrubou um poste e uma árvore, antes de capotar várias vezes.

Apesar da gravidade do acidente ele não se feriu, pois os airbags do automóvel foram acionados. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira, 21, próximo à esquina com a rua Pitanga. O veículo trafegava pela avenida João Bento, sentido à lanchonete Tio Patinhas.

O impacto foi tão violento que arrancou o poste e ainda derrubou um outro poste padrão, de uma oficina mecânica localizada na esquina. Na oficina havia uma picape GM/Montana que também foi atingida pelo poste, ficando danificada.

O acidente espalhou fios de alta tensão na rua e a Copel precisou desligar a energia para que o Corpo de Bombeiros pudesse fazer o atendimento da ocorrência. Isso fez com que boa parte da cidade ficasse no escuro por algumas horas. O Audi teve danos e grande monta. O motorista disse que perdeu o controle da direção porque sofreu um mal súbito.