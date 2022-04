Natural de CM, morre policial baleado em ataque de bandidos em Guarapuava

Morreu neste sábado, 23, vitimado por disparo de arma fogo, o cabo Ricieri Chagas, aos 48 anos. Natural de Campo Mourão, Ricieri nasceu em 29 de outubro de 1973 e ingressou na PM em 26 de julho de 1995. O policial deixa a esposa e um casal de filhos.

Ele foi ferido durante os ataques criminosos a Guarapuava, durante o feriado de Páscoa. O cabo estava em uma viatura da corporação atingida por vários tiros de fuzil e foi baleado na região da cabeça. Os ataques à cidade ocorreram entre a noite de domingo (17) e a madrugada de segunda-feira (18).

Ricieri atuou no 16º BPM e no Batalhão de Polícia de Fronteira. No 16º BPM, fez parte dos extintos GOE (Grupo de Operações Especiais) e TMA (Tático Móvel Auto), além da ROTAM e Pelotão de Trânsito. Por cerca de 15 anos, vestiu a camisa do Pelotão de Choque do 16° BPM.

11º BPM EMITE NOTA DE PESAR

Conforme nota de pesar, divulgada pelo comando do 11º BPM de Campo Mourão, o policial teve uma carreira exemplar e extremamente operacional.

“É conhecido por todo o país, por ter brilhantemente representado a PMPR na Força Nacional. Ostentava com honra o brevê do CCDC (Curso de Controle de Distúrbios Civis) em seu peito. Sempre foi o paizão dos policiais do Choque, aconselhando os demais policiais. Seu legado para sempre será lembrado”, diz trecho da nota do 11º BPM.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias em todo o Estado pela morte do cabo Ricieri Chagas.