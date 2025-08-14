CM será destaque na Innovation Week 2025 com case de cidade inteligente

O município de Campo Mourão representará o Paraná e será destaque nacional na Innovation Week 2025, que acontecerá entre os dias 18 e 20 de agosto, em São José dos Campos (SP). A cidade participa da segunda edição do Território Inovadores, um dos principais eixos do evento, que será realizado no Parque de Inovação Tecnológica (PIT).

Promovido pelo programa SmartGov, o encontro reúne gestores públicos, lideranças técnicas e representantes de diversas cidades brasileiras, com o objetivo de compartilhar experiências sobre certificações de Cidades Inteligentes — um modelo de gestão pública orientado por dados, indicadores e tecnologia para a tomada de decisões mais eficientes.

Campo Mourão será representada pelo presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento (IPPLAN), Carlos Alberto Facco, e pelo diretor Rosinaldo Nunes Cardoso. A dupla apresentará o case local de inovação urbana, com foco no fortalecimento do ecossistema municipal de inovação e no avanço do projeto “Campo Mourão Cidade Inteligente”, que está em fase final para obtenção de certificação internacional nas normas ISO 37120, 37122 e 37123.

“A certificação e um marco para a gestão municipal, por se tratar de um modelo que permite comparar dados de Campo Mourão com cidades do Brasil e do mundo, identificando boas práticas e oportunidades de melhoria. É uma determinação do Prefeito Douglas para que possamos potencializar o planejamento e garantir decisões baseadas em evidencias concretas” argumenta Facco.