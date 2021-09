Motorista com duas crianças capota veículo

O motorista de um GM/Astra, acompanhado de duas crianças acabou capotando o veículo após perder o controle da direção, na avenida John Kennedy, na saída para Goioerê, região do conjunto Mendes.

O acidente ocorreu por volta das 14h30 deste sábado. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, ele trafegava pela rodovia BR 272 e estava chegando a Campo Mourão, quando já no perímetro urbano perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou, próximo ao campo de futebol do conjunto Mendes.

O acidente deixou as duas crianças de seis e oito anos, levemente feridas. O motorista de 32 anos, teve ferimentos generalizados. Eles foram atendidos pelo Siate e encaminhados ao hospital para atendimento médico.