Jovem grávida é morta a tiros na garupa de moto; alvo era o companheiro que saiu ferido

Uma mulher de 22 anos, identificada por Fernanda Cristina Ventura, grávida de pelo menos três meses, foi morta a tiros enquanto transitava de moto, na garupa de seu companheiro de 25 anos. O rapaz é que seria o alvo do atirador.

O crime ocorreu no final da tarde dessa sexta-feira, na região do jardim Tropical. A Polícia Militar agiu rápido e prendeu dois suspeitos, um deles menor de idade, que assumiu a autoria do crime, admitindo que a intenção era matar o companheiro da jovem.

De acordo com as informações, o casal foi surpreendido na Avenida dos Lagos, no conjunto Avelino Piacentini pelos criminosos que estavam em outra moto.

Com o início dos tiros, o rapaz acelerou e tentou fugir em alta velocidade, mas Fernanda que estava na garupa acabou atingida na região do abdômen e ambos caíram da moto, na rua São Luiz, já no jardim Tropical.

O motociclista também levou um tiro, mas conseguiu escapar, deixando a mulher ferida no local. A equipe do Samu foi acionada, encaminhou Fernanda ao hospital Santa Casa, mas ela não resistiu aos ferimentos, pois na queda da moto ainda sofreu traumatismo craniano.

A equipe da Rotam iniciou diligências e deteve os suspeitos do crime. Ao ser apreendido, o adolescente confessou que o alvo era o rapaz que conduzia a moto.

Ele contou que já houve outras tentativas de matá-lo quando estivesse sozinho, porém não tiveram oportunidade. Segundo o adolescente, a intenção não era ferir Fernanda.

De acordo com o subtenente J.Silva, comandante da Rotam, o rapaz que era alvo dos criminosos já cumpriu pena por tráfico de drogas. Por conta disso, a suspeita é que o crime esteja relacionado com drogas.