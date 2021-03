Motorista com carro carregado de cigarro morre em acidente

Um homem de 34 anos morreu na madrugada desta quarta-feira, após acidentar-se com o carro que dirigia na rodovia PR-468, próximo a Mariluz. A vítima estava em um veículo Vectra carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Ao tentar escapar de uma abordagem policial, do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), em Umuarama ele saiu em alta velocidade e acabou se acidentando próximo a Mariluz, morrendo no local.

De acordo com as informações, a ação começou próximo ao Parque Industrial de Umuarama. Uma viatura patrulhava nas proximidades quando os policiais viram dois veículos Vectras passando em alta velocidade.

Ao perceberem que seriam abordados, ambos os motoristas saíram em alta velocidade pela rodovia PR-468, no sentido Mariluz. Os policiais iniciaram perseguição com apoio de outras viaturas, mas já nas proximidades de Mariluz os dois veículos envolveram-se em um acidente.

Em nota a PM informou que “os veículos acidentados estavam carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai”. Um dos carros pegou fogo e as equipes do 6º Subgrupamento de Bombeiros Militares Independente (6º SGBI) foram acionadas para combater o incêndio, mas o motorista morreu no local.

Informações: Goionews