Aulas presenciais sem previsão de retorno na Rede Municipal, em Campo Mourão

A Secretaria de Educação do Município de Campo Mourão comunicou durante esta semana todas as suas unidades de ensino da rede municipal, de forma oficial, da suspensão temporária do retorno das aulas presenciais. A decisão se deu após posicionamento do Comitê Municipal COVID-19, dos prefeitos da Comunidade dos Municípios de Região de Campo Mourão (Comcam) e com base em ações de enfrentamento à pandemia.

A Secretária da Educação, Tania Caetano, entretanto, vendo o momento atual da pandemia, e baseada em todo o trabalho realizado e circulação do vírus, vê como impossível neste momento pensar em uma data para este reinício. “É difícil prever, não há como termos uma definição, por enquanto, porém, nosso trabalho à distância, de forma remota, se mantém, e acredito que assim temos conseguido chegar aos nossos alunos da rede municipal e suas famílias”, acrescenta.