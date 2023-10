Motorista bate em moto, deixa pai e filho feridos e acaba detido

O motorista de um VW/Saveiro Robust acabou detido após bater em um motociclista, na noite desse sábado, 21. O condutor da moto estava acompanhado do filho, de 17 anos, e, na queda, ambos sofreram ferimentos.

O acidente ocorreu na avenida Bronislav Wronski, esquina com a rua Belin Carolo, no jardim Aeroporto. O motorista do automóvel seguia pela rua Belin Carolo e não parou no cruzamento, atingindo em cheio a motocicleta.

O homem ainda teria tentado sair do local, mas a Polícia Militar foi acionada e, por estar muito alterado, foi levado para a delegacia, pois havia suspeita também de que o mesmo tivesse bebido. O Siate foi chamado e prestou atendimento aos dois ocupantes da moto que foram encaminhados ao hospital.