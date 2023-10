PM recupera duas caminhonetes furtadas e apreende drogas

Em uma resposta rápida, a Polícia Militar recuperou na madrugada desse domingo, duas caminhonetes Toyota Hilux que haviam sido furtadas na área central de Campo Mourão. Ambas foram levadas de frente a uma casa de shows, na áre central.

A Policia Militar foi acionada pelos proprietários, e como os veículos possuem rastreadores, rapidamente as equipes identificaram a localização. Uma delas estava em uma casa, no jardim Europa. A outra, no quintal de uma residência, no final da rua Roberto Brzezinski.

“No endereço do jardim Europa não havia nenhum morador no imóvel, apenas o veículo foi localizado e restituído ao proprietário. Já na outra casa, na rua Roberto Brzezinski, a caminhoneta estava escondida nos fundos. Dois homens estavam na residência e foram levados para a delegacia”, relatou o sargento Lauriano.

Também na casa, os policiais encontraram seis tabletes de maconha e munições de revólver. Todo o material foi apreendido e levado para a delegacia juntamente com a caminhonete.