Motorista bate em moto após beber e dirigir

O motorista de um Fiat Palio provocou um acidente na área central de Campo Mourão, deixando a condutora de uma moto ferida. O homem havia consumido bebida alcoólica e foi detido por embriaguez ao volante.

O acidente ocorreu na tarde deste domingo, na rua São José, esquina com a avenida João Bento. A condutora da moto, de aproximadamente 20 anos seguia pela avenida, sentido ao centro, quando foi atingida pelo automóvel.

O motorista descia a rua São José e não parou no cruzamento. Com o impacto a motociclista sofreu escoriações pelo corpo e suspeita de fratura em uma das pernas. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao hospital Pronto Socorro.

Ao fazer o teste do bafômetro no motorista, o resultado foi de 0,67mg/l. Ele ainda estava com a Carteira de Habilitação cassada e foi levado à delegacia. O veículo também foi apreendido por pendências administrativas.