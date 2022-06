Dois jovens morrem em colisão frontal, próximo a  Iretama

Dois jovens morreram em um acidente ocorrido no início da madrugada deste domingo, 5, na rodovia PR-462, sentido Iretama ao entroncamento da PRC-487. O acidente envolveu um veículo VW/Golf, placas de Campo Mourão, e uma caminhonete GM/Silverado, placas de Nova Tebas.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Estadual, os dois veículos seguiam em sentido contrário, quando o Golf acabou batendo de frente com a caminhoneta.

No Golf, viajavam quatro pessoas. O motorista Wiliam Kakaura, 26 anos, e um dos passageiros, identificado pelas iniciais P.H.C.S., 20, morreram no local.

A Silverado era dirigida por E.M., 41 anos, que estava acompanhado da passageira M.S.F, 26 anos. Ambos tiveram ferimentos médios e foram socorridos pelo Samu, sendo encaminhados até o Hospital de Nova Tebas.

Os outros dois passageiros feridos do Golf foram levados por ambulância do Samu até o Hospital de Iretama e, de lá, removidos para a Santa Casa de Campo Mourão em estado grave.

A equipe da Polícia Militar do destacamento de Iretama realizou os primeiros procedimentos no local do acidente, auxiliando na sinalização. Também foi acionada uma equipe da Polícia Científica que após realizar os trabalhos periciais liberou os corpos ao IML de Campo Mourão.