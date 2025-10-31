Motorista bate carro contra fachada de loja no centro de Campo Mourão

Um acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (30) na área central de Campo Mourão. O fato ocorreu no cruzamento da avenida Capitão Índio Bandeira com a rua Devete de Paula Xavier, quando um veículo Chevrolet Onix, ocupado por três mulheres, acabou colidindo contra a fachada de uma loja.

De acordo com informações apuradas no local, o carro seguia pela Capitão Índio Bandeira, sentido ao Lar Paraná, quando a condutora perdeu o controle da direção e atingiu o estabelecimento comercial na esquina.

Com o impacto, a motorista sofreu ferimentos na cabeça e recebeu atendimento da equipe do SAMU, sendo encaminhada para avaliação médica. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar apoio, mas não houve necessidade de intervenção.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local e orientaram as partes envolvidas quanto aos procedimentos legais. O veículo foi removido por um guincho.