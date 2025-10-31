PM apreende adolescentes após furtos consecutivos e recuperação de motocicleta em CM

A Polícia Militar do Paraná, por meio do 11° Batalhão, registrou dois casos de furto qualificado em um curto intervalo de tempo, ambos envolvendo os mesmos autores, adolescentes de 14 e 16 anos.

O primeiro crime ocorreu no final da tarde dessa quarta-feira, 29, na região central de Campo Mourão, quando três adolescentes furtaram uma loja da avenida Irmãos Pereira. Após coletar as características dos autores, um adolescente de 14 anos foi apreendido e um par de tênis recuperado.

O segundo crime aconteceu poucas horas depois, na madrugada desta quinta-feira, 30, no jardim Montes Claros. Os mesmos adolescentes se envolveram em um acidente de motocicleta enquanto conduziam o veículo furtado na área central da cidade. Ambos receberam atendimento médico e permaneceram hospitalizados devido às lesões. A motocicleta, que ficou danificada, foi apreendida e encaminhada à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da população e segue atuando de forma integrada e preventiva, garantindo a responsabilização de autores de delitos e a recuperação de bens furtados.