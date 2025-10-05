Motorista avança trevo na saída para Peabiru e provoca acidente

Um acidente foi registrado no início da tarde deste domingo (5) no trevo de acesso entre a rodovia PR-158 e perimetral Tancredo Neves, em Campo Mourão. Segundo informações apuradas no local, o motorista de um Gol avançou o trevo e provocou uma colisão com um Astra, que seguia no sentido centro da cidade.

O Astra, que vinha pela PR-158 com quatro ocupantes, já estava finalizando a rotatória quando foi surpreendido pelo Gol, que ultrapassou pela lateral um Corsa parado aguardando a passagem dos veículos. Com o impacto, o condutor do Astra perdeu o controle e subiu no canteiro central.

No Astra estavam quatro pessoas; apenas a esposa do motorista se feriu. No Gol, duas pessoas — o motorista e um jovem — sofreram ferimentos e receberam atendimento do SAMU. O Corpo de Bombeiros também esteve presente, auxiliando no resgate das vítimas e na sinalização do local.

As vítimas foram encaminhadas para hospitais de Campo Mourão. A passageira do Astra foi levada ao Hospital Pronto Socorro. Uma equipe da Polícia Militar, que passava pela região, ajudou na sinalização até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual, que assumiu a ocorrência.