Festa Literária de Campo Mourão abre edital para livreiros e editoras

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, lançou edital para selecionar livreiros, livrarias, editoras e sebos que desejem expor e comercializar suas obras durante a 4ª edição da Festa Literária de Campo Mourão, marcada para acontecer de 4 a 9 de novembro de 2025, na Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello.

As inscrições ficam abertas de 2 a 6 de outubro, até as 17h, por meio de formulário online disponível em: https://forms.gle/9JAoiQuoMd4SU31A6

O edital prevê quatro estandes de 24 metros quadrados cada, dois deles reservados para livrarias locais, com o objetivo de incentivar a economia do município. Os expositores deverão reverter o valor de R$ 900 em livros para o acervo da biblioteca, seguindo lista elaborada pela equipe técnica da instituição.

Cada estande terá fechamento lateral, piso de madeira e pontos de energia de 127V e 220V. O processo de seleção será feito por sorteio público no dia 16 de outubro, às 1Oh, também na biblioteca.

De acordo com o cronograma, a análise documental será publicada em 7 de outubro, com prazo de recurso entre os dias 8 e 10. A homologação das inscrições ocorrerá em 15 de outubro e a lista final dos expositores selecionados sairá em 17 de outubro, no órgão oficial do município.

O secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, afirma que a Festa Literária já se consolidou como um dos mais importantes eventos culturais da cidade. “A proposta é transformar a biblioteca em um espaço de encontro, convivência e celebração do livro. Queremos aproximar leitores, autores e livreiros, valorizando a produção local e ampliando o acesso da comunidade à literatura”, disse.