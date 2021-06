Motorista abre a porta de carro e provoca queda de motociclista

O condutor de uma motocicleta Honda Titan, 150cc, sofreu alguns ferimentos pelo corpo, após bater na porta aberta de um veículo VW/Santana, na avenida Jorge Walter, quase esquina com a rua Interventor Manoel Ribas, em Campo Mourão.

O acidente ocorreu por volta das 19h45 desta quarta-feira. O motociclista de 33 anos seguia pela avenida, sentido Centro/Coamo, quando o motorista do Santana, que havia acabado de estacionar, abriu a porta.

Sem tempo de desviar, a moto bateu em cheio na porta do automóvel, causando a queda do motociclista. A vítima foi atendida pelo Siate e encaminhada ao hospital com alguns ferimentos, mas aparentemente sem gravidade. A porta do veículo ficou bastante danificada.