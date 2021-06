CM terá o primeiro Rotary Satélite

O Rotary é “uma rede global de líderes comunitários, amigos e vizinhos que veem um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo”. Uma organização centenária que está presente em 217 países e regiões geográficas fazendo o bem por meio de ações humanitárias em sete áreas elencadas pela sua Fundação Rotária, a saber: Paz, Prevenção e Resolução de Conflitos; Saúde de Mães e Filhos; Educação Básica e Alfabetização; Recursos Hídricos e Saneamento Básico; Desenvolvimento Econômico e Comunitário, Meio Ambiente; e Prevenção e Tratamento de Doenças.

Em Campo Mourão, 42 anos após a criação do Rotary Club Gralha Azul, em 1979, nasce uma extensão deste importante clube de serviços: o Rotary Club Satélite Gralha Azul Unicampo.

Desde o ano passado, houve diversas reuniões para esta estruturação e, após o período de organização, no dia 24 de maio, foi realizada uma Assembleia de formalização com votação e composição do Conselho Diretor e Comissões.

Foram eleitos como presidente o Professor Rosinaldo Nunes Cardoso, que é Especialista em Gestão de Pessoas, perito em consultorias para Micro e Pequenas Empresas (FEA/USP) e Mestre em Administração na linha de Empreendedorismo, Inovação e Mercado.

Além disso, é Diretor Executivo do CODECAM, Coordenador dos Cursos de Gestão e Professor há 11 anos na Unicampo. Como Vice-Presidente a Professora Tânia Caetano, que possui vasta experiência na área educacional, Diretora do NAE – Núcleo de Atendimento aos estudantes da Unicampo e atual Secretária Municipal de Educação.

Ainda compondo o Conselho, foram eleitos a Professora Joze Palani como secretária; Professor Bruno Marioti, Tesoureiro; Professora Luana Vilas Boas, Protocolo; para presidir as comissões, Professora Lays de Moraes (DQA); Professora Ana Molina, Fundação Rotária e Professora Drielle Sanches para Imagem Pública.

Com a estrutura composta, dia 16 de junho houve a formalização de posse do Conselho Diretor do Rotary Club Satélite Gralha Azul Unicampo. O novo clube será de grande importância para a Faculdade Unicampo, que como Instituição de Ensino, está sempre envolvida em ações sociais na comunidade. Os projetos serão desenvolvidos em parcerias aos projetos de extensão, já desenvolvidos nos cursos. O vínculo com o Rotary intensifica essas ações e proporciona novos engajamentos.