Motociclista sofre fratura no braço em colisão com automóvel em C. Mourão

Um motociclista de 24 anos ficou ferido, com suspeita de fratura em um dos braços, ao bater na lateral do um veículo VW/Gol. O acidente ocorreu na avenida Jorge Walter, esquina com a rua Harrison José Borges, próximo ao Hiper Muffato.

O rapaz, que trabalha de entregador, trafegava pela avenida Jorge Walter, sentido ao Lar Paraná. No cruzamento com a Harrison José Borges, ele foi surpreendido pelo automóvel, que subia sentido ao centro e avançou a preferencial.

A moto bateu forte na porta do Gol, que era dirigido por uma mulher. O rapaz caiu e sofreu várias escoriações, com suspeita de fratura em um dos braços. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.

O Samu também esteve presente e prestou atendimento à motorista do Gol, que também sofreu escoriações e passou mal. Um Fiat Cronos também acabou se envolvendo no acidente, batendo no Gol, mas o motorista não se feriu.