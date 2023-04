Restam poucos ingressos para palestra do Professor Mário Sergio Cortella, em Campo Mourão

Quem ainda não adquiriu o ingresso para a palestra com o renomado professor Mário Sergio Cortella, deve se apressar, pois restam poucas unidades à venda. O evento acontece no próximo dia 17 de maio, às 19h, no Mourão Garden, em Campo Mourão.

A palestra será realizada pela empresa CED Evolution, um centro educacional da cidade de Campo Mourão que realiza palestras, treinamentos corporativos, mentoria educacional e cursos livres.

Segundo a empresa, tudo já está preparado a vinda de Cortella a Campo Mourão. Ele ficará hospedado no Hotel Paraná Palace. Garanta seu ingresso por meio no link abaixo

https://www.even3.com.br/etica-pessoa-empresa-sociedade-317446 Ou se preferir entre em contato com a CED evolution pelo WhtasApp 44 3810-1138.

Nas redes sociais você acompanha todas as novidades do evento @ced_evolution