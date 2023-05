Motociclista sofre fratura exposta em colisão com veículo

Um jovem de 25 anos sofreu ferimentos gravíssimos ao bater a motocicleta que conduzia em um veículo e na sequência em uma lixeira. O rapaz foi atendido pelo Samu com fratura exposta em uma das pernas.

O acidente ocorreu na noite desse domingo, 14, na rua Portugal, no jardim Europa, em Campo Mourão. As causas do acidente não foram divulgadas.

A moto e veículo não estavam mais no local quando a Polícia Militar chegou para registrar a ocorrência. O rapaz foi atendido no local pelo Samu e levado ao hospital Pronto Socorro.