Colégio Adventista de Campo Mourão presta homenagem para as mamães e ação social junto à Santa Casa

O Colégio Adventista de Campo Mourão realizou no ultimo dia 7 de maio o evento do “Dia das Mães”, um momento emocionante e único, cheio de diversão e interatividade. As crianças encantaram com as apresentações musicais ensaiadas especialmente para as mães. Além disso, as mamães puderam desfrutar de inúmeras atividades junto aos filhos.

Foi realizado ainda uma ação social junto a maternidade do Hospital Santa Casa de Campo Mourão, onde os alunos do ensino fundamental anos finais e ensino médio se organizaram e montaram lindas cestas com itens de primeiras necessidades paras bebês.

A entrega foi realizada pelos próprios alunos, acompanhados do diretor do colégio, Sr. Leandro Rocha.