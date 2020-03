Motociclista sofre fratura em acidente no Lar Paraná

A colisão entre uma motocicleta Honda Fan e um veículo Ford Pampa, feriu gravemente o motociclista, de 51 anos. O acidente ocorreu por volta das 19h30 desta quarta-feira, na rua Guarani, cruzamento com a rua Lar Paraná, nos fundos da C.Vale.

Segundo as informações, o condutor da Pampa seguia pela rua Guarani, sentido conjunto Cohapar/Lar Paraná, enquanto o motociclista trafegava em sentido contrário.

A colisão ocorreu no momento em que o motorista da Pampa fez a conversão para acessar a rua Lar Paraná. O condutor da moto não conseguiu desviar e bateu no automóvel. O motociclista caiu e sofreu fratura no fêmur.

O Siate prestou os primeiros socorros e o Samu também foi acionado para fazer o encaminhamento da vítima ao hospital. O motorista da Pampa fugiu sem prestar socorro e não foi localizado. Segundo testemunhas ele dirigia com os faróis apagados.