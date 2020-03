Campo Mourão confirma primeiro caso de Coronavírus

Agora é oficial. Campo Mourão tem o primeiro caso de coronavírus registrado. O resultado positivo do exame foi divulgado no final da tarde desta quarta-feira pela secretaria de Saúde.

A paciente é a professora da Unespar, Elaise Maria Ferreira Crepaldi, de 63 anos. Ela está internada na UTI do hospital Santa Casa desde a semana passada, com quadro clínico estável.

Familiares informaram que ela esteve recentemente em Curitiba, em visita a uma filha, a qual havia passado alguns dias em São Paulo, onde o vírus tem maior propagação.

O município continua com sete casos suspeitos, 50 monitorados e 10 descartados. Nesta quarta-feira, o prefeito Tauillo Tezelli reforçou que os decretos para o controle da Covid-19 continuam vigorando, apesar do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, ontem, que disse que pediu o fim do isolamento e criticou a decisão dos estados que mantém o comércio fechado.