Motociclista sofre ferimento no pescoço em fios pendurados em Campo Mourão

Um motociclista de 37 anos sofreu sérios ferimentos na manhã desta segunda-feira (29), em Campo Mourão, quando acabou se enroscando em fios que estavam pendurados sobre a via. Ele seguia para o trabalho pela avenida Jorge Walter, entre as ruas Araruna e Roberto Brzezinski, quando ocorreu o acidente.

Segundo relato da vítima, no momento em que percebeu os cabos, conseguiu erguer uma das mãos para se proteger. “Se não tivesse feito isso, poderia ter sido pior”, contou à reportagem. Mesmo assim, ele sofreu um corte profundo no pescoço, registrado nas imagens encaminhadas à equipe.

Agora, o motociclista cobra providências da administração pública para que situações semelhantes não se repitam. A presença de fios soltos ou baixos em vias urbanas é um risco constante para pedestres e condutores, especialmente motociclistas e ciclistas.