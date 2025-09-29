C. Mourão é apresentado como case de cidade inteligente em evento do Ministério Público de Contas do PR
Campo Mourão foi destaque no lançamento oficial do Programa InovaCidades, promovido pelo Ministério Público de Contas do Paraná (MPC-PR) em parceria com o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos (PIT). O evento aconteceu na sexta-feira, 26, no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), em Curitiba, reunindo autoridades e especialistas em inovação, planejamento urbano e gestão pública.
O município foi apresentado como case de referência na construção de cidades inteligentes baseadas em indicadores, com a experiência conduzida pelo IPPLAN – Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão. A apresentação mostrou como o uso de dados e métricas tem orientado políticas públicas, promovido o desenvolvimento sustentável e garantido mais qualidade de vida à população.
A programação do evento contou, pela manhã, com a participação do Secretário de Inovação do Paraná, Alex Canziani, e dos representantes da Secretaria de Planejamento, Camille Cardoso e Marcelino Manhani Junior, que apresentaram o Programa Conecta399 e a relevância dos indicadores de cidades inteligentes para o avanço dos municípios.
À tarde, ocorreu o lançamento oficial do Programa InovaCidades MPC, com a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o MPC-PR e o PIT, em solenidade conduzida pelo Procurador-Geral do MPC-PR, Gabriel Guy Léger. Em seguida, o workshop “Gestão Pública por Indicadores: Caminhos para a Certificação de Cidades Inteligentes e Sustentáveis” trouxe Campo Mourão como destaque, com a apresentação dos resultados obtidos e das expectativas para a futura certificação do município nas normas internacionais ABNT ISO 37120, 37122 e 37123.
De acordo com Carlos Alberto Facco, presidente do IPPLAN, a participação de Campo Mourão reforça a consolidação da estratégia municipal de inovação. Compartilhar o trabalho desenvolvido em Campo Mourão num palco tão qualificado reforça o nosso compromisso de transformar dados em decisões e construir uma cidade mais inteligente, sustentável e conectada às necessidades das pessoas.”
O prefeito Douglas Fabrício também destacou o reconhecimento conquistado por Campo Mourão. “Este é um momento de grande orgulho para Campo Mourão. Estarmos entre os municípios apresentados como referência nacional em cidades inteligentes comprova que estamos no caminho certo, investindo em inovação, planejamento e qualidade de vida. Nosso compromisso é transformar esses avanços em benefícios concretos para a população.”
Como parte das ações do Programa InovaCidades, em outubro será ofertado um Curso de Capacitação em Cidades Inteligentes, Sustentáveis e Resilientes, totalmente online e gratuito, com 12 horas de formação técnica voltada a gestores públicos. Todos os servidores municipais serão convidados a participar, ampliando o alcance e a implementação das práticas apresentadas no evento.