Motociclista perde controle em quebra-molas e bate em árvore

Mais um grave acidente envolvendo motocicleta foi registrado no início da noite deste domingo, em Campo Mourão. A vítima, um homem de 29 anos, condutor de uma moto Kasinski/Comet 250R.

A batida contra uma árvore, ocorreu na avenida Guilherme de Paula, entre as ruas Laurindo Borges e Santos Dumont, por volta das 19h15. Segundo as informações, a vítima perdeu o controle da direção após passar por um quebra-molas.

Ele ainda percorreu alguns metros com a moto sem controle, até bater em uma árvore. Apesar do impacto, causando danos de grande monta no veículo, o rapaz teve escoriações leves. O médico do Samu, Matheus Saragiotto, que prestou atendimento, disse que ele teve sorte.

“Um acidente impressionante, em que os ferimentos da vítima são incompatíveis com a situação da moto, que ficou destruída. Ele teve muita sorte”, disse o médico. O motociclista foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro.