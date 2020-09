Eleições 2020: Campo Mourão tem 182 candidatos a vereador

O eleitor de Campo Mourão tem uma lista de 182 nomes para escolha de voto a vereador nas eleições marcadas para 15 de novembro. Os eleitos assumem em 1º de janeiro de 2021.

O prazo para registro de candidaturas encerrou ontem, quando então ficou definida a lista dos concorrentes para a disputa de uma das 13 vagas do Poder Legislativo para a gestão 2021/2024.

Já para prefeito, são três candidatos: Nivalda Sguissardi (PT); Rodrigo Salvadori (Progressistas), e Tauillo Tezelli (Cidadania), que tenta a reeleição.

No Legislativo, 12 dos 13 atuais vereadores vão para a reeleição. Apenas Luiz Alfredo da Cunha Bernardo (Avante) não disputa a reeleição. Todos os nomes dos concorrentes estão disponíveis no “divulgacandcontas”, sistema oficial de registro candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por meio desse site, o eleitor pode verificar os nomes de todos os candidatos, por cidades, de todo o país.

Também fica liberado a partir deste domingo, o início da propaganda eleitoral. O prazo segue até 14 de novembro, véspera da eleição. Candidatos, partidos e coligações poderão utilizar de alto-falantes ou amplificadores de som, nos termos da lei que disciplina a propaganda eleitoral, das 8h às 22h e fazer a distribuição de material gráfico.

Também está liberada a divulgação paga na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso. Confira abaixo a lista de candidatos a vereador em Campo Mourão.

CANDIDATOS A VEREADOR EM CAMPO MOURÃO

NOME-URNA PARTIDO

ABENÇOADO – DEM

ADÃO CAVANHA – PSL

ALAN FURTADO – PODE

ALEX LIMA – PSC

ALLAN TK – PT

AMORIM – PSD

ANDRE HUBEN – DEM

ANGELA DO BRINQUEDO – PSL

ANGELO RIBEIRO – PROS

BAIXINHO DA PEUGEOT – PSL

BETE DO MERCADINHO – PP

BETO GIL – PROS

BIDINHO – PSD

BINA – CIDADANIA

BRANCO – DC

BUIU VIGILANTE – PROS

CABO CÍCERO – PROS

CABO CRUZ – PSD

CARLOS ALENCAR – PSC

CARMEN NOGUEIRA – PSB

CHICÃO DO PT – PT

CHICO DO TROPICAL – PODE

CIBELE FERNANDES – PP

CICERO – DC

CLÁUDIA – PT

CLAUDINEI DA IGREJA – CIDADANIA

CLAUDIO – DC

CLÁUVIA FIGUEIROA – PODE

CLOVIS DO MOTOTAXI – PSDB

COMPADRE DIRLEI – DC

CRIS VELHO – PSDB

DANIEL KUYAVA ELETRICISTA – PP

DERALDO – PSDB

DEVAIR – DC

DIEGO DA BIKE – CIDADANIA

DIEISON COLCHON – CIDADANIA

DONA ALEXANDRA – PROS

DONA CIDINHA – PODE

DR ERALDO – PSD

MARLLÃO – DEM

DR MIGUEL – PSD

DR RAPHAEL ZAVADNIAK – CIDADANIA

DUDU DO TERMINAL – PROS

EDILSON MARTINS – CIDADANIA

EDOEL ROCHA – DC

EDSON GAMA – PSC

EDSON LIMA – PSD

ELVIRA LIMA – CIDADANIA

ESCRIVÃO PARMA – PSD

FABIANY DAMASCENO – DC

FÁTIMA – PSL

FERRINHO – PSC

FRANCIELI MESSIAS – DEM

FRANCISMAR – PSC

GABRIEL STEMPIAK – PODE

GERSON MACIEL – CIDADANIA

GESTOR CARLOS ANDRE GOMES- PP

GIL – PSL

HELIO HG – PSDB

INES DO KM 128 – PSDB

IRANI DE ALENCAR – PIU PIU – PODE

IZA – PSD

JADIR SOARES PEPITA – CIDADANIA

JAIR – REPUBLICANOS

JAIR ELIAS – PP

JAMIR RODRIGUES – DEM

JOAB – PT

JOÃO MARIA FERRARI JANGO – CIDADANIA

JOAO SILVESTRIN – REPUBLICANOS

JOÃOZINHO GAITEIRO – PT

JOBÃO DO ESPETINHO – PSL

JÓ DO SORVETE – PSL

JOELCIO ALVES – PSD

JORGE PEREIRA – PP

JOSIANE FLORES – PT

JOSIELI VELOSO – DC

JULIANO WALTER – PODE

JUVENAL PEDROSO – DEM

JUVENAL ZANRÉ VERDUREIRO – PSD

LUCAS MOTORZINHO – PROS

LUCIANO DE OLIVEIRA – REPUBLICANOS

LUIZ CORDEIRO – PODE

LULA – CIDADANIA

MAC LENE – PSD

MARCELINO DO GUARUJÁ – REPUBLICANOS

MARCIA DO POSTINHO – DC

MARCIA MENDES – CIDADANIA

MARCIO BERBET – PP

MARCIO DA AUTOESCOLA MARCIÃO -CIDADANIA

MARCIO DEITOS – DC

MARCIO NOGAROLI – PSDB

MARCOS ANTONIO – DC

MARGARETH MEDRANO – REPUBLICANOS

MARISTELA FILHA DO MANECO- PSDB

MARLENE DE FREITAS – PROS

MARLENE SOARES – CIDADANIA

MARQUINHOS DE SOUZA – PSDB

MARQUINHOS GOMES – PSL

MATHEUS – DC

MESTRE PAULINHO CAPOEIRA – REPUBLICANOS

MICHELL MATSUMOTO – PROS

MILTINHO CIDADE NOVA – PSDB

MOEMA – PSDB

NAIANY HRUSCHKA SALV – PODE

NARCIZO NEGAO – PSDB

NASSER – REPUBLICANOS

NEI DA APP – PT

NELSON CARTEIRO – DC

NELSON MARTINS – PSD

NELSON PINTOR – PODE

NILDA LOPES – CIDADANIA

OLIVINO CUSTODIO – PSD

ONDINA PRIORI – PSL

PASTORA DAMIANA – PSC

PASTORA TEREZA – CIDADANIA

PASTOR MARCELO – PSC

PATRICIA HIDALGO – PSC

PATRICIA MACEU – PODE

PAULO PILATTE – PSL

POLICIAL CLAUDIO MONTEIRO – PROS

PRA. CLEONICE FREITAS – REPUBLICANOS

PR CARLINHOS PEREIRA – PSL

PROF. CRISTIANO ROZA – PP

PROFESSORA ALZIRA – CIDADANIA

PROFESSORA ANGELA – PSD

PROFESSORA CLOTILDE WENCEL- PODE

PROFESSORA LEIDY – DC

PROFESSORA NELITA PIACENTINI – PSD

PROFESSORA SIMONE – PODE

PROFESSORA ZULMEIA – PT

PROFESSOR CÍCERO – PT

PROFESSOR FRANK DUARTE – PSDB

PROFESSOR JOEL – DEM

PROFESSOR LINDOMAR – PSL

PROFESSOR WAGNER – CIDADANIA

PROF JOSÉ HILTON – PSD

PROF. LEANDRO MOREIRA – PP

PROF NEUZA – PSC

PROF SINCERO MANDATO COLETIVO – PT

PROFª LOURDES FREITAS – REPUBLICANOS

RAQUEL MORAIS – PP

REGIANE GOMES – PSD

REGININHA DO LAR PARANA – PSDB

RENATA PAULA – PSDB

RENATO DA VAN – PSDB

RIVA KATH – PSDB

RIVALDO SANTOS – PSDB

ROBERTA SERATO – DEM

ROSANA DO PAULISTA – PSC

ROSANGELA CUSTODIO – REPUBLICANOS

ROSE DA SAÚDE – PROS

ROSELI MICHALSKI – CIDADANIA

SANDRA DA BIJU – REPUBLICANOS

SANDRO CASARIN – PSB

SARGENTO COSTA – PSL

SIDNEI JARDIM – CIDADANIA

SILVANA TONATO – PSL

SILVIA RIBEIRO – REPUBLICANOS

SOLDADO IRENI – PROS

SUBTENENTE MACEDO – PROS

SUBTENENTE MAURO – PROS

TAVARES – PODE

TIÃO DO KARATÊ – PODE

TIO LECO – PP

TIO SID – PSC

TITINA ESPÍNDOLA – PP

TONINHO MACHADO – PSC

TONINHO PORTUGA – PODE

TONINHO REIS – PSD

TUCANO – PSD

VALDECI GUARUJÁ – PSL

VALDIR CABELEIREIRO – PSC

VALDOMIRO BOGNAR – PROS

VAL MATIELLO – DEM

VAL ROBES – PSL

VANDIRA – PROS

VERONICA – DC

VILMA – PSD

VILMA ANDRADE – REPUBLICANOS

WILLIAN WILL – PP

WILSON DA ELWI – REPUBLICANOS

ZIZICO – PSC