Motociclista morre em colisão frontal na PRC-487 entre Campo Mourão e Luiziana

Um grave acidente foi registrado no início da madrugada desta terça-feira (28) na PRC-487, entre os municípios de Campo Mourão e Luiziana. A colisão envolveu um VW/Gol e uma motocicleta Honda/CG 150 Fan, resultando na morte do motociclista. A vítima foi identificada como Adalto Pedroso da Mata, de 39 anos.

Ele era enfermeiro, morava em Campo Mourão e trabalhava na cidade de Iretama. No momento do acidente estava retornando para casa.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o Gol seguia no sentido Campo Mourão a Luiziana quando, segundo o relato do condutor, a motocicleta invadiu a contramão de direção, ocasionando o impacto frontal.

O motociclista morreu no local, enquanto o motorista do Gol não sofreu ferimentos. O teste do etilômetro realizado no condutor do carro apontou 0,18 mg/L de álcool no ar alveolar, valor que indica ingestão de bebida alcoólica.

A motocicleta foi recolhida ao pátio do Posto Rodoviário de Peabiru, devido a débitos pendentes e à ausência de responsável para a liberação. Já o Gol foi entregue a um responsável legal.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Campo Mourão, sob orientação do agente da Polícia Civil André Merett. O motorista do Gol foi levado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos cabíveis.