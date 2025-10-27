Autor de disparos contra prédio no centro de CM se apresenta e polícia esclarece caso

A autoria dos disparos que assustaram moradores de um edifício na área central de Campo Mourão, no fim de semana, foi esclarecido pela Polícia Civil.

É que o autor dos disparos, de 27 anos, compareceu nesta segunda-feira, 27, na delegacia acompanhado de um advogado e confessou o ato. Durante as investigações a Polícia Civil já havia apurado que após sair alcoolizado de uma casa de show, próxima ao prédio, o rapaz efetuou os disparos aleatoriamente.

Alguns disparos atingiram a sacada e marquise do apartamento de um promotor de justiça. No entanto, conforme apurou a polícia, o promotor não era alvo do atirador. “Não houve atentado contra o promotor. Os disparos foram efetuados de forma aleatória”, esclareceu o delegado.

O rapaz também entregou a arma usada nos disparos, uma pistola 9mm. “Ele já tem passagens por tráfico de drogas e até já esteve preso.” O atirador foi interrogado e indiciado por porte ilegal de arma de fogo, disparo e danos.