Motociclista morre em colisão frontal com ônibus na PR-558, em Terra Boa

Um homem de 53 anos morreu ao bater a motocicleta que conduzia de frente com um ônibus na rodovia PR-558, entre Terra Boa e o distrito de Malu. O acidente ocorreu por volta das 6h desta sexta-feira, 5.

A vítima, de iniciais N.R.S., pilotava uma Honda/CBX 250 Twister/2004, placa de Assis Chateaubriand, enquanto o ônibus, com placas de Terra Boa, era dirigido por S.A.N. 39 anos e transitava em sentido contrário.

As causas do acidente não foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual. Após o acidente o ônibus deu marcha a ré e a moto foi retirada do local do impacto.

A equipe do Samu foi ao local, mas o homem já estava morto. O acidente resultou em danos de grande monta na moto, enquanto o ônibus teve avarias de pequena monta e seu condutor nada sofreu.

A Polícia Científica fez o levantamento para apurar as circunstâncias do acidente e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico (IML) de Campo Mourão.

Com informações: Polícia Rodoviária Estadual