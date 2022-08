Saúde realiza ações para incentivar amamentação no “Agosto Dourado”

A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta sexta-feira (5), algumas ações de incentivo ao aleitamento materno, dentro da programação da campaha nacional “Agosto Dourado). A iniciativa visa esclarecer e conscientizar a população sobre a importância da amamentação, e se insere na Semana Mundial do Aleitamento Materno, promovida pela Aliança Global pela Amamentação (Waba).

Nesta sexta, das 13h30 às 16 horas, haverá orientações e atividades de incentivo à amamentação, com participação da mãe e lactente, no Conjunto Fortunato Perdoncini. A mesma atividade será realizada no dia 19, no período da manhã, no salão da igreja católica no Jardim Pio XII.

No próximo dia 12, das 14 às 16 horas, a palestra sobre principais dificuldades na amamentação, cuidados com as mamas e roda de conversa sobre práticas saudáveis pós parto com gestantes e puérperas será realizada na UBS Urupês. Dia 18, no mesmo horário, no Centro de Juventude, palestra sobre aleitamento materno, mitos, verdades e a necessidade desse processo no desenvolvimento e na saúde da criança.

O encerramento das atividades será no dia 23 de agosto, às 14 horas, no CMEI Criança Feliz (Vila Guarujá), onde profissionais da Saúde vão abordar sobre os benefícios do aleitamento materno e roda de conversa entre as participantes. Segundo o Ministério da Saúde, o aleitamento materno é a forma de proteção mais econômica e eficaz contra a mortalidade infantil, protegendo as crianças de diarreias, infecções respiratórias e alergias, entre outras doenças.