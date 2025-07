Motociclista morre em colisão com carreta próximo a Eng. Beltrão

Um trágico acidente de trânsito tirou a vida do motociclista Fábio Aparecido dos Santos, de 42 anos, na noite deste sábado (26), na rodovia PR-317, trevo de acesso à PR-082, no município de Engenheiro Beltrão;

De acordo com informações apuradas no local, Aparecido conduzia uma motocicleta quando acabou colidindo contra a traseira de uma carreta. O veículo de carga havia sido carregado com grãos em uma cooperativa na cidade de Terra Boa e estava acessando a PR-317 quando o motorista sentiu o impacto na parte traseira da carreta.

Ao descer para verificar o que havia acontecido, o caminhoneiro encontrou o motociclista caído no asfalto. Equipes do SAMU foram acionadas imediatamente, mas, a vítima já estava sem sinais vitais.

Segundo familiares que estiveram no local, Aparecido trabalhava em Terra Boa e retornava para casa no momento do acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico.

O motorista da carreta, de 46 anos, não sofreu ferimentos. A viagem, que tinha como destino a cidade de Cantagalo, foi interrompida em virtude da tragédia. As causas exatas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão após os procedimentos periciais realizados pela Polícia Científica.